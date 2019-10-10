في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية على اجتماع برلين

يسلط العدد 203 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم الخميس الضوء على التصعيد العسكري على تخوم طرابلس بالتوازي مع الاجتياح التركي لشمال شرق سورية، وسط مخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي على اجتماع برلين.

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حيث تباينت آراء سياسيين وأكاديميين في استطلاع «الوسط» - حول دعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لعقد مؤتمر في برلين، يجمع فرقاء الأزمة السياسية والعسكرية المحتدمة في البلاد.

وفيما ذهب كثيرون ممن شاركوا في الاستطلاعحول تلك الدعوة، إلى اعتبارها «إيجابية» إلا أن بعضهم رأى أنها - كمبادرة - قد تلحق بسابقاتها ولا يُكتب لها النجاح.

في الاقتصاد رسوم النقد الأجنبي فتحت باب انتقادات جديد إلى المجلس الرئاسي، في ظل عدم وجود حساب رسمي للإيرادات التي بلغت 16.94 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر الماضي، وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية بحكومة الوفاق.

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بينما صفحة المحليات تسلط الضوء على عدد من الملفات منها إضراب المعلمين حيث ترفض نقابة المعلمين الضغوط لفض الاعتصام وتطالب بصرف زيادة المرتبات فورا، وملف وجود 740 طالباً من النازحين في مدارس بني وليد، وملف المشاريع المتعثرة تؤرق إجدابيا قبل حلول الشتاء.

أما في الثقافة قائمة الشرف ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم في وقت تنشط فيه عصابات دولية وأفراد من أجل الاستيلاء على آثار ليبيا وتهريبها إلى خارج البلاد، مازال هناك من يرفض بيع تاريخ بلاده، ففي الأسبوع الماضي سلم المواطن مرعي سعيد سالم الوافي، من منطقة الجزمة جنوب وادي بونجلة، إلى مصلحة الآثار الليبية مجموعة من القطع الأثرية «أثاث جنائزي» وتمثال نصفي، وجدها قرب عين المرسين.

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بينما في صفحة الرياضة حالة تخبط وصراع مصالح بسبب منصب رئيس اتحاد الكرة حيث تشهد كرة القدم الليبية هذه الأيام سجالا متواصلا بين عدة أطراف، وسط مطالبات واضحة وصريحة بعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة أن منصب الرئيس بات شاغرا، في حين تطالب أندية برحيل اتحاد الكرة وتشكل حراكا ضده، وأندية أخرى ترى أن إسقاطه يجب أن يكون عبر الجمعية العمومية، فيما أعلنت أندية أخرى تأييدها له، وترى أنه لابد أن يكمل المدة المتبقية حتى فبراير 2021.