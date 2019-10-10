«تسييري طبرق» يطالب القطاعات العامة بإعداد مذكرات تتضمن احتياجاتها لعرضها على الحكومة الموقتة

اجتماع المجلس التسييري بمسؤولي القطاعات العامة ببلدية طبرق. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مسؤولي القطاعات العامة العاملة في البلدية بإعداد مذكرات تتضمن احتياجات كل قطاع على حدة، لعرضها على رئيس الحكومة الموقتة والوفد المرافق له، الذي من المقرر أن يزور البلدية الأسبوع المقبل.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس، لـ«بوابة الوسط» إن رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية اجتمع، الثلاثاء، مع مسؤولي القطاعات العامة وأطلعهم على تفاصيل ما دار في اجتماعه مع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الأسبوع الماضي، وطالبهم بتقديم أولويات المشاريع التي تخدم المواطنين لعرضها على وفد الحكومة الموقتة.

وأوضح يونس أن رئيس الحكومة الموقتة وعد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بتنفيذ المشاريع التي تحتاج إليها البلدية، والتي منها إنشاء فصول دراسية جديدة وصيانة بعض المدارس وإنشاء خطوط لمياه الصرف الصحي بديلة وأخرى لمياه الشرب.

حضر الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان البلدية، عضوا المجلس التسييري، منصور مداوي، وميمون عبدالرسول، ومسؤولو قطاعات التعليم والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والتخطيط والحرس البلدي ومديرية الأمن والسياحة والإسكان والمرافق.