شيخ الأزهر يشيد بتمسك الليبيين بمنهج الوسطية والاعتدال ونبذ العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 07:07 مساء
شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب مع وفدا من الأئمة والوعاظ الليبيين. (الأهرام)

التقى شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، وفدا من الأئمة والوعاظ الليبيين المتخرجين من دورة الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، وأعضاء فرع منظمة خريجي الأزهر في ليبيا.

وأشاد شيخ الأزهر بـ«جهود فرع منظمة خريجي الأزهر بليبيا، وبحرص الليبيين على التمسك بالمنهج الأزهري الذي يتسم بالوسطية والاعتدال ونبذ العنف»، وفقا لـ«بوابة الأهرام»، المصرية.

وأكد الشيخ أحمد الطيب أن «الأزهر مستعد لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي للمنظمة، انطلاقا من مسؤوليته التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على سماحة المنهج الإسلامي لدى كل أبناء المسلمين في العالم».

كما أكد الأئمة والوعاظ الليبيون أن «الليبيين يقدرون الأزهر الشريف وإمامه الأكبر ويلتزمون بمنهجه الوسطي».

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وأشار الأئمة والوعاظ الليبيون إلى أن «الوجود الأزهري في ليبيا يساعدها على مواجهة التطرف، وتحصين الشباب من الانخداع بأفكار الجماعات الإرهابية».

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