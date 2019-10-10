معيتيق يطالب وزارة الحكم المحلي بتقديم رؤيتها لتفعيل الاستثمار خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 06:59 مساء
اجتماع معيتيق مع الطاهر وشنبارو بوزارة الحكم المحلي. (إدارة التواصل والإعلام)

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، وزارة الحكم المحلي بضرورة الإسراع في إعداد ملف متكامل حول رؤيتها لتفعيل برنامج الاستثمار المحلي في غضون أسبوعين، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

جاءت مطالب معيتيق خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع المفوض بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووكيل الوزارة عبدالباري شنبارو، والذي عقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء خصص لبحث العراقيل التي تواجه عمل وزارة الحكم المحلي، وتقديم خدماتها المباشرة للبلديات والمواطنين في شتى المجالات.

وأضافت أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة استراتيجية وزارة الحكم المحلي لإشراك القطاع الخاص في إدارة وحلحلة مختلف المختنقات التي تعترض عمل الوزارة، إضافة إلى تفعيل برامج الاستثمار في المشروعات المحلية.

وطالب معيتيق خلال اللقاء بـ«ضرورة الإسراع بإعداد ملف متكامل حول رؤية الوزارة في تفعيل برنامج الاستثمار المحلي في غضون أسبوعين، وهو ما يعكس توجه حكومة الوفاق الوطني في تنوع مصادر الميزانية العامة، بما يحقق التنوع في تغطية المصروفات على المشروعات الخدمية».

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