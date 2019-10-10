حكومة الوفاق توقع مع الولايات المتحدة مذكرة إعلان نوايا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 05:52 مساء


قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن حكومة الولايات المتحدة وحكومة الوفاق الوطني وقعتا اليوم الخميس «مذكرة إعلان نوايا لتعزيز شراكتهما»، مشيرة إلى أن حفل التوقيع جرى في العاصمة التونسية، وفق بيان نشرته السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت السفارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعت على المذكرة ممثلة لحكومة الولايات المتحدة، فيما وقعت وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني ممثلة عن الحكومة الليبية.

وبينت السفارة الأميركية أن مذكرة إعلان النوايا «تقوم على القيم المشتركة لتقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية الليبية لتعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات».

وأضافت أن مذكرة إعلان النوايا هذه «توفر إطارا واسعا للتعاون مع حكومة ليبيا بشأن مساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مجال تعزيز مؤسسات الحوكمة؛ زيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو؛ وتعزيز قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار والصراع. كما تضع هذه المذكرة أيضا الأساس الذي يمكن للحكومتين انطلاقا منه استكشاف مجالات لمزيد من التعاون».

ووقع على المذكرة كل من المدير التنفيذي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون أ. بينيل، ومدير التعاون الفني بوزارة التخطيط الليبية عصام قربع كطرفين موقعين، بينما وقّع القائم بالأعمال الأميركي جوشوا هاريس، والمفوض بوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي على المذكرة كشهود.

وذكرت سفارت الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيانها أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت منذ العام 2011 لليبيا مساعدات إنسانية وتنموية وفي مجال إعادة الاستقرار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النوم مبكرا فعال في التحصيل الدراسي