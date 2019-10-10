نازحو مرزق في سبها يطالبون بتحقيق دولي في الأحداث الأمنية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 05:22 مساء
الوقفة التي نظمها نازحو مرزق بميدان القلعة في مدينة سبها. (الإنترنت)

نظم أهالي مدينة مرزق النازحون إلى مدينة سبها، اليوم الخميس، وقفة للمطالبة بإجراء تحقيق دولي في الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد خلال الأسابيع الماضية وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

وأصدر المشاركون في الوقفة التي جرت بميدان القلعة في مدينة سبها بيانا دعوا فيه إلى «فتح تحقيق دولي وإثبات حالة الدمار بالمدينة برعاية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية حول الجرائم التي ارتكبت في حق عرب مرزق، إلى جانب كشف مصير المخطوفين من أبناء مرزق ومن ثم اعتقالهم ظلما وتعسفا».

كلف المشاركون في الوقفة النائب العام الليبي بـ«فتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في الأعمال العدائية التي وقعت على عرب مرزق»، مشددين على ضرورة «الإسراع في تنفيد قرار مجلس النواب الذي أعلن بموجبه مدينة مرزق مدينة منكوبة».

واختتم أهالي مدينة مرزق المشاركون في الوقفة بيانهم بمطالبة إدارة فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالنازحين من مرزق لتخفيف معاناتهم وتمكينهم من توفير المتطلبات اليومية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: اليمن سيصبح أفقر دولة إذا استمرت الحرب حتى 2022
عربى
الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النوم مبكرا فعال في التحصيل الدراسي