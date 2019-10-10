السراج يستقبل وفدا من غريان ويصدر تعليمات بتوفير احتياجات المدينة العاجلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 04:27 مساء
اجتماع السراج مع وفد غريان. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الخميس وفدا من مدينة غريان ضم كلا من عضو مجلس النواب صلاح الزوييك، وعميد البلدية يوسف البدري، وآمر قوة حماية غريان، إلى جانب عدد من الأعيان والحكماء بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس استعرض مجمل الأوضاع في بلدية غريان وما عرضه أعضاء الوفد من مطالب تخص عددا من المرافق الخدمية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي جدد للوفد التأكيد على متابعة تأمين مدينة غريان عسكريا وأمنيا ضد أي عدوان جديد، ودعم المرافق العامة والقطاعات الحيوية بالمدينة، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات بتوفير احتياجات المواطنين بصفة عاجلة.

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