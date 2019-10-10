بوقادوم: الجزائر وتركيا لا تؤمنان بحل عسكري للأزمة في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 10 أكتوبر 2019, 01:03 مساء
وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن تركيا تقاسم بلاده موقفها المؤيد لحل سياسي لا عسكري للأزمة في ليبيا.

وأوضح بوقادوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في ختام زيارته الجزائر، الأربعاء، أن البلدين متفقان على ضرورة إبعاد المنطقة عن الأجندات الأجنبية التي لا تخدم مصالح شعوبها.

وأضاف بوقادوم: «لمست دعما وتأييدا من الطرف التركي لمواقف الجزائر في جوارها الإقليمي، وبالأخص الحل السياسي لا العسكري للأزمة في ليبيا». كما شرح الوزير الجزائري لنظيره التركي، موقف بلاده من الوضع الراهن مع دول الجوار، وبالأخص في منطقة الساحل ومالي وليبيا.

من جانبه، أثنى أوغلو على دور الجزائر في المنطقة وجهودها «من أجل إحلال السلام في ليبيا بالطرق السلمية»، قائلا إن «الصراعات في ليبيا أو في بلد آخر، لها انعكاسات سلبية على الجزائر». وأبرز أن تركيا «لا تؤمن بالحل العسكري وعازمة على التنسيق الثنائي من أجل الوصول إلى حل سلمي في ليبيا».

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