«خارجية الوفاق»: إصابة مصورين خلال تغطيتهما اشتباكات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 أكتوبر 2019, 09:59 صباحا
مصورون صحفيون يغطون الاشتباكات جنوب طرابلس، (خارجية الوفاق: أرشيفية)

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، إصابة المصورين حمزة تركية، يعمل في وكالة الأنباء الفرنسية، وناصر جبريل، من قناة الجزيرة الإخبارية، خلال تغطيتهما تقدم قوات حكومة الوفاق والقوة المساندة لها في محور الطويشة جنوب طرابلس.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي «إن الطرف المعتدي لا يتوانى عن تعمد استهداف الصحفيين»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ودعت الإدارة الصحفيين والإعلاميين إلى «اتخاذ كل التدابير، وعدم تعريض أنفسهم للخطر، والحفاظ على سلامتهم الشخصية أثناء تغطية أخبار الجبهات وفقا لمبدأ السلامة أولا».

يذكر أن هذه الإصابة الثانية للمصور حمزة، الذي سبق أن أصيب خلال تغطيته الاشتباكات في محور مطار طرابلس العالمي.

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