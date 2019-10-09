قطاع النفط يرتفع بالموارد المالية الليبية 6% خلال الربع الثالث من 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 11:44 مساء

قاد قطاع النفط، الموارد المالية الليبية للارتفاع عما هو متوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019، لتسجل 37.230 مليون دينار، مقابل 35.101 مليون دينار، مقدرة خلال الفترة، بنسبة زيادة 6%.

ارتفعت متحصلات الموارد النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019، إلى 24.632 مليون دينار، بزيادة 24% عن المقدر خلال الفترة بنحو 19.800 مليون دينار، وفق تقرير لوزارة المالية الأربعاء.

وأوضح التقرير أن إيرادات الضرائب ارتفعت هي الأخرى لتسجل 1.021 مليون دينار، مقارنة بـ900 ألف دينار مقدرة، بزيادة 13%.

فيما تراجعت إيرادات الجمارك عن المقدر بنحو61% لتسجل 234 ألف دينار، وقطاع الاتصالات لتسجل 187 ألف دينار، مقارنة بـ563 ألف دينار متوقعة بنسبة انخفاض 67%.

وسجلت أرباح مصرف ليبيا المركزي، 125 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة انخفاض 44% عن المتوقع والمسجل بنحو 225 ألف دينار.

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