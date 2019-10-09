مؤسسة النفط تدعو «بتروفاك» للمشاركة في مناقصات إنشاء حقل إيراون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 11:03 مساء
لقاء وفد المؤسسة الوطنية للنفط بعدد من الممثلين عن شركة بتروفاك, 9 أكتوبر 2019 (المؤسسة الوطنية للنفط)

دعت المؤسسة الوطنية للنفط شركة بتروفاك العالمية، للمشاركة في مناقصات أعمال الإنشاء في حقل إيراون في جنوب ليبيا، والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بنهاية 2020.

جاء ذلك خلال لقاء وفد المؤسسة الوطنية للنفط بعدد من الممثلين عن شركة بتروفاك اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي للشركة في لندن، على هامش مؤتمر النفط والمال الدولي.

ووفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، قدم الوفد، للشركة الخطط التي وضعتها المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج وتسريع أعمال تطوير المنشآت بمختلف المناطق التي تديرها المؤسسة.

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وعبرت «بتروفاك» عن استعدادها للتعاون في هذا المجال والعمل على خلق فرص عمل لليبيين، عن طريق إعداد برامج تدريبية وتأهيلية، كجزء من برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها المؤسسة في المناطق المجاورة لعملياتها.

وأوضح البيان أن وفد المؤسسة ضمّ كلا من عضو مجلس الإدارة المهندس أبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، ومستشار مجلس إدارة المؤسسة الدكتور جمال اهويسة، كما حضر من «بتروفاك» المدير التنفيذي للشركة أيمن أصفري، ومساعد المدير العام للخدمات الهندسية عثمان دار.

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