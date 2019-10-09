قنونو يعلن إسقاط طائرة حربية وصد «محاولة اختراق طوق العاصمة»

الناطق باسم قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو, (أرشيفية : الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن قواته تمكنت من صد «محاولة اختراق طوق العاصمة»، مضيفًا: «قواتنا تعاملت بمنطقة العزيزية مع طائرة حربية للعدو، كانت تناور لمحاولة إنقاذ قواتهم العالقة، فبادرتها دفاعاتنا بصاروخ وأصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى سقوطها وهي تحاول العودة إلى قواعدها».

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ولفت قنونو، في الإيجاز الصحفي لعملية «بركان الغضب» العسكرية، اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو التابع لقواته استهدف رتلًا مسلحًا في محور العزيزية ودمر آلياته، «وتسيطر قواتنا على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة».

وتابع: «نجحت قواتنا اليوم في محاصرة ميليشيا مختلطة من المرتزقة والليبيين وأجبرتهم على الاستسلام، وسلمتهم إلى الجهات المختصة».