بلدية أجدابيا تواصل أعمال تهيئة ورصف الشوارع الرئيسية بالمدينة

أعمال الرصف بأحد الشوارع في أجدابيا. (الإنترنت)

تتواصل في بلدية أجدابيا عمليات معالجة خطوط مياه الصرف الصحي وتهيئة الطرق بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة؛ تمهيدًا لرصفها من قبل شركات محلية تعاقد معها المجلس التسييري للبلدية.

وأذن المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، أمس الثلاثاء، بإعادة فتح الجانب الأيمن من شارع الوفاق أمام حركة السير بعد استكمال أعمال الرصف به لتخفيف الضغط على الشوارع الأخرى بالمدينة، وتسهيل الحركة المروروية فيما تستكمل الشركة المكلفة أعمال الرصف الجانب الأيسر من الطريق.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية أجدابيا سعد المغربي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المجلس التسييري افتتح خلال اليومين الماضيين طريق بنغازي الأيمن بعد استكمال عملية رصف الطريق وطلاء الرصيف.

ونوه المغربي إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد استكمال أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية حسب ما هو متفق عليه مع الشركات المحلية المنفذة، مؤكدًا أن أعمال رصف الطرق «مستمرة ولا توجد أية مشاكل تعيق عمل الشركات التي تعمل تحت إشراف نخبة من مهندسين أكفاء من مكتب المشروعات بالبلدية».