بالصور.. باشاغا يشهد عرضا عسكريا احتفالا بيوم الشرطة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 09:05 مساء
عرض عسكري احتفالا بيوم الشرطة الليبية, 9 أكتوبر 2019 (داخلية الوفاق)

احتفلت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مساء اليوم الأربعاء، بيوم الشرطة الليبية، والذي يصادف 8 أكتوبر من كل عام، بإقامة احتفالية في ميدان الشهداء بطرابلس، حضرها وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل الوزارة عميد خالد مازن ورؤساء المصالح والأجهزة وعدد من مديري الأمن بالمناطق ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية اليوم، حضر العرض أيضا لفيف من ضباط وضباط صف الوزارة، ومتقاعدي الشرطة، ومنتسبي الوزارة، ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ووضع وزير الداخلية إكليلا من الزهور، وقام بقراءة الفاتحة على النصب التذكاري لشهداء 20 فبراير 2011، وبعدها استهلت الشرطة الليبية احتفالها بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيسها، تحت شعار «ليبقى عهدنا لأمن وطننا».

بالصور: استعراض موسيقي في شوارع طرابلس احتفالا بيوم الشرطة

فيما شهد باشاغا عرضا عسكريا لمكونات الوزارة والذي شاركت فيه مديرية أمن طرابلس والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، واتحاد الشرطة الرياضي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز المباحث الجنائية وقوة العمليات الخاصة.

وتخلل العرض العسكري تقديم لوحات رياضية لمنتسبي اتحاد الشرطة الرياضي في لعبة الكاراتيه، كما قدم جهاز المباحث الجنائية عروضا بينت قدرة منتسبي الجهاز في ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية والتفتيش على العبوات الناسفة بإشراف الادارة العامة للتدريب وبالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية.

يذكر أن وزارة الداخلية أقامت أمس الثلاثاء حفلا خطابيا بفندق كورنثيا بطرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي ونائبه وعدد من وزراء الحكومة احتفالا بيوم الشرطة الليبية.

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