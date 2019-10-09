جلالة يبحث مع عميد حي الأندلس أوضاع النازحين في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 06:34 مساء
اجتماع جلالة مع عميد بلدية حي الأندلس. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

بحث المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، يوسف جلالة، مع عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي، أوضاع النازحين من مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس إلى البلدية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء جلالة والفطيسي الذي جرى مساء أمس الثلاثاء، جرى خلاله استعرض الصعوبات التي تعيق عمل البلدية لتقديم خدماتها للنازحين.

وأكد جلالة خلال اللقاء على ضرورة العمل لتوفير احتياجات النازحين، موضحا أن اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس الرئاسي تجتمع بشكل دوري لاتخاذ التدابير اللازمة لحلحة المشاكل والصعوبات التي تواجهها البلديات التي يوجد بها نازحون.

كما شدد المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين على ضرورة تكاثف جهود كل مؤسسات الدولة لتذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات في ظل الظروف التي تعيشها العاصمة طرابلس.

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