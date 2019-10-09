شركة «ليبيانا» تستعد لافتتاح مركز مبيعات في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 05:21 مساء
مركز مبيعات شركة «ليبيانا» الذي سيجري افتتاحه في بني وليد. (الإنترنت)

يستعد مكتب شركة «بريد ليبيا» في بني وليد لافتتاح مركز مبيعات جديد لشركة «ليبيانا» للهاتف المحمول بمقر الشركة في المدينة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، أن افتتاح مركز مبيعات «ليبيانا» يأتي في ظل سعي الشركة لتوفير الخدمات لعملائها في المدينة، وتوفير عناء السفر عنها إلى مناطق أخرى، مثل العاصمة طرابلس وغيرها للحصول على خدمات الشركة.

وأكد الساعدي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن مركز مبيعات «ليبيانا»، الذي سيجري افتتاحه في بني وليد، سيمكن المواطنين من الحصول على خدمات الشركة بسرعة ودون تأخير، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تعزيز شبكتها في نطاق البلدية.

يشار إلى أن مدينة بني وليد تعاني منذ فترة طويلة من تردي وانقطاع وتذبذب في خدمات الاتصالات، مما أثر سلبا في سير العمل في عدد من القطاعات الخدمية العامة، ومن بينها المصارف التجارية.

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