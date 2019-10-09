صيانة محطة كهرباء لاثرون في درنة

أحد المحولات في محطة لاثرون بمدينة درنة، 8 أكتوبر 2019، (شركة الكهرباء)

نفذ فريقا الصيانة التابعان لدائرتي غرب درنة ودائرة التركيبات، أمس الثلاثاء، أعمال صيانة في محطة لاثرون في مدينة درنة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن أعمال الصيانة تضمنت تركيب وحدة حلقية في المحطة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتتواصل أعمال الصيانة في شبكة الكهرباء بالمدينة منذ أسابيع، إذ أعلنت الشركة، يوم الأحد الماضي، إصلاح خط تغذية عمارات إمبخ، الدائرة الجنوبية، كما نوهت إلى أن «فرقة الصيانة التابعة لدائرة غرب درنة استبدلت أعمدة خشبية وشدت أسلاكا في حي المغار».

وفي مطلع سبتمبر، انقطع التيار بشكل كامل عن بنغازي ودرنة «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي»، ثم عادت الأحمال مرة أخرى، بعد دخول الوحدات الثانية والخامسة والسادسة في المحطة إلى العمل.