ديوان المحاسبة في طرابلس يرصد إهمال مراقبين ماليين

شعار ديوان المحاسبة في طرابلس، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس رصد «تراخي وإهمال بعض المسؤولين والمراقبين الماليين في الجهات العامة المنوط بها تنفيذ الترتيبات المالية، من إعداد وتقديم تقاير الإيرادات والمصروفات الشهرية في الآجال والمواعيد المحددة لها قانونا».

ونبه الديوان، في منشور أمس الثلاثاء، المسؤولين والمراقبين الماليين إلى الالتزام بالقانون، وتقديم التقاير مستوفاة وفقا للقواعد المعمول بها، وفي مواعيدها المحددة.

وحذر الديوان من أن أي تقاعس أو تأخير في ذلك يعد من المخالفات المالية التي تستوجب المساءلة، وفقا لأحكام المادة 46 من قانون الديوان.