4.7 مليار دينار عجزا في الترتيبات المالية منذ مطلع العام الحالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 02:13 مساء
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير. (الإنترنت)

كشفت بيانات المصرف المركزي عجزا في الترتيبات المالية للعام الحالي يقدر بنحو 4.7 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر.

ووفق النشرة الصادرة عن «المركزي»، اليوم الأربعاء، فقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 24.5 مليار دينار، في حين سجل إجمالي النفقات نحو 29.2 مليار دينار.

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جاء ذلك رغم ما أظهرته الأرقام من تراجع إجمالي الإنفاق الفعلي بلغ 29.26 مليار دينار، بانخفاض قيمته 5.83 مليار دينار عن النفقات التي كانت مقدرة بواقع 35.1 مليار دينار.

وسجلت نفقات المرتبات النسبة الأعلى بين بنود النفقات بنسبة 54%، في حين كان الإنفاق على دعم المحروقات هو المعدل الأكبر في نفقات الدعم (الباب الرابع) بواقع 3.1 مليار دينار، حسب «المركزي».

في الوقت نفسه، بلغت إيرادات رسوم النقد الأجنبي 11 مليار دينار، لتقل عن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية للعام الجاري والبالغة 11.8 مليار دينار.

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