24.5 مليار دينار إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال 9 أشهر

مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المصرف المركزي إن إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية بلغت 24.5 مليار دينار خلال الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر، وكان النصيب الأكبر منها للإيرادات النفطية التي سجلت 22.7 مليار دينار، مرتفعا عن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية للعام الجاري بنحو 2.9 مليار دينار.

وحسب بيانات «المركزي»، الصادرة اليوم الأربعاء لم تتجاوز إيرادات الضرائب والجمارك حاجز مليار دينار، إذ بلغت إيرادات الضرائب 685 مليون دينار، فيما سجلت إيرادات الجمارك 224 مليون دينار.

اقرأ أيضا: 17.14 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 9 أشهر

وبينت الأرقام الصادرة عن «المركزي»، أن إيرادات رسوم النقد الأجنبي بلغت 16.9 مليار دينار، لترتفع عن الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية للعام الجاري والبالغة 11.8 مليار دينار.