إجمالي الإنفاق في 9 أشهر ينخفض 5.83 مليار دينار إلى 29.26 مليار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 12:48 مساء

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق الفعلي بلغ 29.26 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي بانخفاض قيمته 5.83 مليار دينار عن النفقات التي كانت مقدرة بواقع 35.1 مليار دينار.

وحسب بيان المصرف الصادر اليوم الأربعاء فإن النفقات الفعلية على الباب الأول (المرتبات) بلغت 15.88 مليار دينار بنسبة 54% من إجمالي الإنفاق الفعلي، وهو ما يعني توفير نحو ثلاثة مليارات و159 مليون دينار من المرتبات.

فيما بلغ الإنفاق الفعلي على الباب الثاني (النفقات التسييرية) 5.8 مليار دينار مقابل 7.24 مليار دينار كانت مقدرة في الترتيبات المالية للفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، أي أنه تحقق فائض في هذا البند 1.43 مليار دينار.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على الباب الثالث (التنمية) 2.25 مليار دينار خلال الفترة نفسها، وبنسبة 8% من إجمالي الإنفاق، وذلك بانخفاض قيمته 1.49 مليار دينار عن الإنفاق المقدر والبالغ 3.75 مليار دينار.

أما الباب الرابع، وهو يغطي الدعم، فقد بلغت النفقات الفعلية 5.31 مليار دينار، تمثل 18% من إجمالي الإنفاق الفعلي، وهو ما يزيد بقيمة 255 مليون دينار على النفقات المقدرة على هذا البند خلال الفترة نفسها.

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