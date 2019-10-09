17.14 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 12:43 مساء
المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المصرف المركزي في طرابلس، إن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية، بلغ 17.14 مليار دولار.

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وتشمل 12.61 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية، منها 5.49 مليار مخصصة لأرباب الأسر، و5.39 مليار للاعتمادات، و1.72 مليار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين، والتأمين، والطيران، وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

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كما خصصت 4.52 مليار لتحويلات الدولة، منها 1.06 مليار دولار لمنح ورسوم الطلبة الدارسين بالخارج على حساب المجتمع، والسفارات، ومصروفات القضايا الخارجية، وتسديد التزامات العلاج بالخارج على نفقة المجتمع، ومدفوعات المصرف المركزي، إضافة إلى .964 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط، التي تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة، و505 ملايين دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.

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