توقف الرحلات في مطار بنينا بعد تصدعات بالمهبط الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 11:57 صباحا

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم الأربعاء، أن الرحلات من وإلى المطار ستتوقف حتى الثامنة صباح غد الخميس.

وقالت الإدارة إن التوقف لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيس، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد البيان أن الشركة المكلفة بتنفيذ الصيانة ستبدأ العمل خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وافق يوم الأحد الماضي، على إنشاء برج مراقبة في مطار بنينا، وتوسعة محطات وقوف الطائرات، وتوفير سيارات للإطفاء في المطارات كافة.

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