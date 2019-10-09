إنجاز 25% من المرحلة الأولى لصيانة مركز الرعاية الصحية في سرت

مركز الرعاية الصحية الأولى في سرت، 8 أكتوبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية سرت إنجاز 25% من المرحلة الأولى لأعمال الصيانة الشاملة لمركز الرعاية الصحية الأولى في المدينة.

وتفقد مدير مكتب الإعلام والعلاقات في البلدية، أعمال الصيانة، التي تنفذها شركة «محروقة للمقاولات»، ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتشمل الصيانة ترميمات وطلاء، وأعمال كهرباء وتركيب نوافد وأبواب، وأعمال سباكة ومواد صحية للمركز، الذي يضم أكثر من 12 مكتبا وصالتين، إحداهما لعيادة السكر، والأخرى للتطعيمات الإجبارية.

وفي سياق متصل، تتابع بلدية سرت أعمال صيانة عدد من المرافق التعليمية والصحية، وصيانة الطرق الفرعية، إضافة إلى تجهيز المنتزهات والحدائق بالمدينة.