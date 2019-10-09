وفد من «مواصلات الوفاق» يشارك في مؤتمر المطارات الأوروبية بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 10:25 صباحا
وفد «مواصلات الوفاق» خلال مشاركته في مؤتمر المطارات الأوروبية بألمانيا، 9 أكتوبر 2019، (مصلحة الطيران)

يشارك وفد من مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق في فعاليات المؤتمر السادس للمطارات الأوروبية الذكية، والمعرض الدولي الثاني والعشرين للمطارات الأوروبية الدولية، المنعقدين في مدينة ميونخ في ألمانيا، خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من أكتوبر الجاري.

ويناقش المؤتمر نقاطا متعددة، منها الجانب الاقتصادي المتعلق بتشغيل المطارات، وتطوير البنية التحتية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الجديدة، ومتطلبات السلامة الجوية، وصولا إلى الأهمية المتزايدة لتدابير حماية البيئة والمناخ، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ويوفر معرض المطارات، الذي يعتبر الأكبر في العالم، الفرصة للقاء متخصصين من المطارات وشركات الطيران وشركات الشحن الجوي، فضلا عن شركات الخدمات ودعم الطيران من جميع أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى الاستثمار في حلول وتكنولوجيا حديثة في مطاراتهم، إذ يغطي المعرض مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمطار بأكمله، بما في ذلك الأجهزة والمنظومات ومعدات الخدمات الأرضية وعمليات المطار، وحلول تقنية المعلومات وبرمجيات تخطيط وتصميم المطارات.

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