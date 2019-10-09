«الجوف النفطية» تصنع منتجا جديدا لمنع التكلس في وحدات تحلية المياه

اجتماع مسؤولي «سرت للنفط» و«الجوف النفطية»، 9 أكتوبر 2019، (سرت للنفط)

كشفت شركة الجوف للتقنية النفطية عن منتجها المكافئ الجديد «Jof Scale 7801»، الخاص بمنع التكلس في مبخرات وحدات تحلية مياه البحر.

جاء ذلك خلال عرض للتعريف بالمنتج استضافته شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز؛ تشجيعا للشركات الوطنية، ولإعطائها الفرص المناسبة لمنافسة الشركات الأجنبية، حسب بيان «سرت للنفط»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

دار خلال العرض الفني نقاش معمق عن المنتج الجديد لمنع التكلس ونتائجه، والذي جرى اختباره في شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، ومدى ملاءمته لوحدات تحلية مياه البحر بشركة سرت.

كما بُحث خلال العرض، العديد من مشاكل التكلس في «سرت للنفط»، ومدى إمكانية مشاركة شركة الجوف في إيجاد الحلول لها. وفي ختام العرض، قدم المجتمعون توصيات بشأن التواصل والتعاون بين الشركتين لمعالجة العديد من مشكلات التكلس في الحقول والمصانع والوحدات.