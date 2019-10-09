«تعليم الوفاق»: حملات بالمدراس للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 01:33 صباحا
شكل توضيحي لساعات الذروة في استهلاك الطاقة في ليبيا (العامة للكهرباء - أرشيفية)

بحثت وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع الشركة العامة الكهرباء، تنظيم برامج للتدريب الميداني والأبحاث العلمية والندوات والمؤتمرات وحملات التوعية والإرشاد في استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المؤسسات التعليمية.

وبحث الجانبان آليات وسبل تطوير التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات تتعلق بالتوعية والإرشاد في استهلاك الطاقة الكهربائية داخل المؤسسات التعليمية والتدريب الميداني والبحوث العلمية والندوات والمؤتمرات، حسب ما ذكرت وزارة التعليم في بيان ليل الثلاثاء.

وقال مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة بالشركة العامة للكهرباء المهندس غيث علي غيث، إن الاجتماع يأتي في سياق حرص الشركة العامة للكهرباء على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التعليم في تنفيذ الحملات التوعوية والارشادية التي ستستهدف شريحة طلاب مرحلة التعليم الأساسي والتي نسعي من خلالها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بين ابنائنا الطلبة.

ولفت إلى ضرورة استمرار التعاون مع وزارة التعليم في تنفيذ هذه البرامج التوعوية لتنمية وتطوير ثقافة الترشيد باستهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف الأعباء المالية الناتجة من استهلاكها.

بدوره قال مدير الإعلام بالشركة محمد فرج التكوري، إنه «بقدر ما نُشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة بين طلاب مرحلة التعليم الأساسي بداخل المؤسسات التعليمية سيكون له انعكاس على الاستخدام الأمثل للطاقة لدى أولياء أمورهم وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال تنفيذ هذه الحملة».

بدوره رحب وكيل وزارة التعليم محمد أبو بكر، بالمقترحات التي جرى مناقشتها في الاجتماع وشكرهم على الاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال إن «المقترحات ستكون على أولويات العمل خلال الفترة المقبلة وستشكل لجنة من الطواقم الفنية المختصة في الوزارة لدراستها ووضع الخطط والبرامج التي تتناسب مع آليات تنفيذها».

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