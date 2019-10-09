«تعليم الوفاق» تنفي تأجيل موعد انطلاق الدراسة

المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل. (الإنترنت)

نفى وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019- 2020، مؤكدة أنها ستنطلق في موعدها 13 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء، إنها «لا صحة لأي إشاعات عن تأجيل الدراسة كما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي».,