«تعليم الوفاق» تنفي تأجيل موعد انطلاق الدراسة

نفى وزارة التعليم بحكومة الوفاق، تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019- 2020، مؤكدة أنها ستنطلق في موعدها 13 أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء، إنها «لا صحة لأي إشاعات عن تأجيل الدراسة كما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي».,
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