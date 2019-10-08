بن عمر يعتمد إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية ويناقش نقل اختصاصاتها إلى «الحكم المحلي»

وزير الصحة بحكومة الوفاق أحميد بن عمر ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر. (الإنترنت)

اعتمد وزير الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، إستراتيجية الرعاية الصحية الأولية لقطاع الصحة ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال اجتماع بن عمر مع وزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، لتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتسهيل الوصول إليها.



وناقش الاجتماع سبل تفعيل القانون رقم 59 لسنة 2012، الذي ينص على دور الحكم المحلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ونقل اختصاص الرعاية الصحية للبلديات، حسب بيان نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».



وأشار البيان إلى أن إستراتيجية الرعاية الصحية تمت بمساعدة فنية من مؤسسة «براقما» الدولية، ومشاركة جميع القطاعات الصحية والمنظمات الدولية.