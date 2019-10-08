الثني يوافق على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة المشاريع في بلدية طبرق

اجتماع عضو مجلس النواب عن طبرق الصالحين عبدالنبي مع رئيس الحكومة الموقتة. (الإنترنت)

قال عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق، الصالحين عبدالنبي الغيثي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، وافق على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة المشاريع التي يجري تنفيذها وسيجري الشروع فيها ببلدية طبرق.

وأوضح الغيثي لـ«بوابة الوسط» أنه بحث في اجتماع عقده، أمس الإثنين، مع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، سير عمل مشروعاتها في بلدية طبرق.

وأضاف أنه من بين هذه المشروعات مشروع تنفيذ توصيل خط النهر الصناعي من أجدابيا إلى طبرق، منوها بأنه سيجري وضع حجر الأساس لهذا المشروع «في القريب العاجل»، إضافة إلى مشروع تنفيذ مصفاة طبرق الجديدة بسعة 300 ألف برميل.

وذكر الغيثي أن رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، «وافق على إنشاء فرع لأكاديمية الدراسات العليا بطبرق وإضافة ملحق للمعينين بالبلدية، وأبدى موافقته على تشكيل لجنة أزمة لمتابعة مشاريع طبرق وكيفية وضع الحلول النهائية لأزمة المياه، ووضع الحلول لمرتبات الشركات العامة وشركة التحلية».

وأشار عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق إلى أن اجتماعه مع رئيس الحكومة الموقتة تطرق إلى مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بمنفذ أمساعد البري، وكيفية توفير الاحتياجات المطلوبة لضمان سير العمل على أكمل وجه.