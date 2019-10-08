«تعليم الوفاق» تناقش مع مجلس المصالحة الوطنية زيادة مرتبات المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 08:13 مساء
عثمان عبدالجليل خلال الاجتماع مع مجلس المصالحة الوطنية. (الإنترنت)

عقد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بديوان الوزارة في طرابلس؛ لمناقشة سير العملية التعليمية وأوضاع المعلمين.

وناقش الاجتماع زيادة مرتبات المعلمين والتأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم وتوفير الاحتياجات والمستلزمات التشغيلية للمدارس، حيث أطلع الوزير أعضاء الوفد على رؤية الوزارة في تطوير التعليم.

وأوضح الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وفي مقدمتها علاوة الحصة للمعلمين، التي صرفت لأول مرة، وبرنامج التأمين الطبي للعاملين بالقطاع، وميزانية المدارس التي تم صرفها أخيرا من قبل الوزارة لكل المدارس في خطوة غير مسبوقة.

وأشار البيان إلى أن «أعضاء المجلس أكدوا وقوفهم إلى جانب الوزارة، واستعدادهم لتقديم كل ما يلزم في سبيل إنجاح التعليم في ليبيا، الذي يعد ركيزة بناء ليبيا الجديدة، والوقوف يدا واحدة من أجل وحدة ليبيا واحدة موحدة».

عثمان عبدالجليل خلال الاجتماع مع مجلس المصالحة الوطنية. (الإنترنت)
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