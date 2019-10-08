معتوق يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 07:03 مساء
الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة. (وزارة المواصلات)

ترأس المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، المهندس ميلاد معتوق، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء هيئة المراقبة.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» إن جدول أعمال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة استعرض تقدير نشاط الشركة وعرض إستراتيجية عمل مجلس الإدارة، واستعراض تقرير هيئة المراقبة وعرض الميزانية التقديرية للشركة عن السنتين 2019 - 2020، وتعيين المراجع الخارجي للسنوات المالية 2014 – 2015، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال، حيث أدرج في هذا البند عدد من المواضيع المهمة.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات أن المفوض بالوزارة، المهندس ميلاد معتوق، رئيس الجمعية العمومية للشركة، استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وشدد على أهمية قطاع النقل الجوي ودوره في عملية نقل البضائع والأفراد على المستوى المحلي والدولي.

وأشار مكتب شؤون الإعلام إلى أن أعمال الجمعية العمومية تمثل نقطة بداية وانطلاق نحو تطوير عمل الشركات من خلال استعراض تقرير نشاطها وإستراتيجيتها خلال مدة عملها لتلافي نقاط الضعف والقوة ووضع الحلول المتمثلة لمعالجة المشاكل التي تعتريها إن وجدت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد