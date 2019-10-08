باشاغا يجتمع مع حكماء وأعيان طرابلس المركز ويطالب بدعم أجهزة الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 05:11 مساء
اجتماع باشاغا مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز. (وزارة الداخلية)

عقد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، اجتماعا مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، لمناقشة الأحداث الجارية، التي تشهدها العاصمة، في ظل استمرار الحرب.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش مع مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز العدوان على العاصمة واستهداف المدنيين والمرافق المدنية، «مما يعد جريمة حرب، والدعم الجماهيري الذي يقدمه الشارع لحكومة الوفاق عبر الحراك السلمي لسكان العاصمة المندد بالعدوان الغاشم على المدينة».

وشدد باشاغا خلال الاجتماع «على دور مؤسسات المجتمع المدني في التواصل مع المؤسسات الوزارية والحكومية، وذلك لإيجاد الحلول لكل الصعوبات التي تواجه المواطن، خصوصا ما يتعلق بالأزمات الحياتية، وتقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه».

وأكد باشاغا «ضرورة دعم الأجهزة الشرطية من أجل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية تضامنية للرفع من الروح المعنوية لكل منتسبي الوزارة، وذلك للمحافظة على مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة، والارتقاء بالعمل الأمني بالوزارة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
السعودية تسمح بإقامة الزوار في فنادقها دون إثبات العلاقة العائلية
اقتصاد
بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك
ثقافة وفن
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: هذه هي خطورة الفركتوز على الكبد