دورة تدريبية لأعضاء قسم المرور في أجدابيا على قيادة الدراجات النارية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 04:42 مساء
الدورة التدريبية لقيادات الدراجات النارية بقسم المرور في أجدابيا. (الإنترنت)

أطلق قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن أجدابيا دورة تدريبية في فن قيادة الدراجات النارية لعدد من أعضاء وحدة حركة السير بالقسم.

وقال رئيس وحدة حركة السير بالقسم الرائد السنوسي الشترة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الدورة التدريبية تهدف لرفع قدرات وحدة حركة السير في تنظيم حركة سير المركبات الآلية في الطرق الرئيسية والفرعية ووسط المدينة وتطوير المهارات الأساسية والفنية لأعضاء المرور.

وأضاف الشترة أن الدورة التدريبية سيشرف عليها المدرب مساعد ضابط عبدالسلام الشيخي، وتستهدف 15 عضوًا من وحدة حركة السير بالقسم وسيتم تنظيمها على فترتين لمدة أسبوعين متواصلين وتشمل محاضرات علمية وتدريبًا ميدانيًّا في قيادة الدراجة النارية.

وأوضح الشترة أن الدورة التدريبية تأتي من أجل دعم وحدة حركة السير بقسم المرور والتراخيص للاستفادة منهم في تنظيم حركة السير بمختلف مناطق المدينة وتمكينهم من الانتقال السريع في حالة وقوع أي حوادث أو مخالفات مرورية، وكذلك عند استقبال الوفود والشخصيات المهمة بالدولة.

وأثنى الرائد السنوسي الشترة على دور مدير أمن أجدابيا، العميد الصادق اللواطي، في تسهيل كافة الإجراءات وتوفير الإمكانات اللازمة وتهيئة المناخ المناسب من أجل إقامة الدورة التدريبية في قيادة الدراجات النارية بالمديرية.

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