الدينار الليبي يرتفع أمام العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 03:02 مساء

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي اليوم الثلاثاء، وهو مايعني في المقابل ارتفاع الدولار أمام تلك العملات.

فقد خسر الدولار نحو قرش واحد ليصل إلى 4.185 دينار مقابل 4.195 دينار أمس الإثنين.

كذلك انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلى 4.54 دينار لليورو الواحد، مقابل 4.55 دينار أمس، وأيضا الجنيه الاسترليني الذي تراجع إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار.

في حين استقر أسعار صرف كل من الليرة التركية والدينار التونسي، اللذان بقيا دون تغيير عن سعرهما أمس عند 0.73 دينار و 1.47 دينار على التوالي.

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