محطة معالجة المياه في طبرق تتسلم قطع غيار مقدمة من «أجوكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 02:43 مساء
عضو لجنة الإدارة بـ«أجوكو»، فضل الله حتيتة، 8 أكتوبر 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

تسلمت محطة معالجة مياه البحر في مدينة طبرق، اليوم الثلاثاء، قطع غيار اشترتها شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»؛ للمساعدة في حل أزمة المياه في طبرق.

وأوضح عضو لجنة الإدارة بـ«أجوكو»، فضل الله حتيتة، إن الشركة تلقت طلبا من بلدية طبرق لشراء قطع الغيار، وبدورها خاطبت المؤسسة الوطنية للنفط، التي وافقت على الإجراء، وتم جلب القطع، وإتمام جميع الإجراءات الجمركية والمناولة والنقل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأدرجت الشركة هذه المساهمة ضمن برامج التنمية المستدامة، التي تنفذها مؤسسة النفط، بهدف دعم العديد من المجتمعات المحلية.

وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة العليا لمشاريع تحلية المياه في طبرق، فتح الله النعاس، إن قطع الغيار ستسهم في تشغيل «غلاية» في المحطة متوقفة منذ العام 2016.

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وتعاني طبرق منذ أشهر من أزمة شح المياه، إذ أعلن المجلس التسييري للبلدية، في نهاية أغسطس الماضي، حالة النفير بسبب نقص مياه الشرب جراء الانخفاض الملحوظ في الإنتاج اليومي للمياه من محطة التحلية؛ نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي.

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