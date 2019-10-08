وضع خريطة بيئية لبنغازي وتحديد مصادر التلوث فيها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 02:03 مساء
اجتماع اللجنة الاستشارية للبيئة في بلدية بنغازي، 8 أكتوبر 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

عقدت اللجنة الاستشارية للبيئة في بلدية بنغازي اجتماعا لوضع خارطة بيئية للمدينة وتحديد مصادر التلوث وأسبابه وسبل معالجته.

وناقش المجتمعون المستوى الذي وصلت إليه البلدية في ملف النظافة العامة، ويتطلب المضي قدما في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، واستكمال مراحل التجميع المرحلي، وإعادة التدوير وفق الأسس والمعايير البيئية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أطلقت البلدية المرحلة الثانية من خطة العمل الموضوعة لنظافة المدينة.

ووفرت البلدية 19 سيارة لنقل للقمامة للمشاركة في تلك المرحلة، وأربعة ضواغط وعدد من آلات الكنس، و300 صندوق للقمامة، إضافة إلى 100 عامل مجهزين بالزي الخاص بأعمال النظافة العامة.

وتمثلت المرحلة الأولى من الخطة في تجميع ونقل القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها إلى المكب العام بمنطقة قنفودة. وأكدت البلدية أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة، وستشهد بنغازي في قادم الأيام تقدما نوعيا في أعمال النظافة العامة.

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