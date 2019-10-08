مستشفى تراغن يتسلم أجهزة تصوير مقطعي ورنين مغناطيسي

مستشفى تراغن العام، (الإنترنت: أرشيفية)

تسلم مستشفى تراغن العام، اليوم الثلاثاء، شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية، مقدمة من وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وتضم تلك الشحنة أجهزة تصوير مقطعي ورنين مغناطيسي وأشعة وتخطيط قلب وموجات فوق الصوتية وموجات فوق الصوتية خاص بالقلب، إضافة إلى وحدة كشف أنف وأذن وحنجرة متكاملة.

يذكر أن «تراغن العام» أنشئ كمستشفى قروي، يحوي 60 سريرًا، ويقع في واحة تراغن جنوب غرب ليبيا، وقد صدر قرار في مايو الماضي بتحويله إلى مستشفى تعليمي.

وأطلقت «صحة الوفاق» في وقت سابق من العام الجاري خطة تهدف إلى دعم القطاع الصحي العام، واستعادة تشغيل المستشفيات بكامل قدرتها الاستيعابية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا تأهيل الفرق الطبية.