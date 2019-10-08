الثني يطلع على مشكلات شبكة الاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 11:38 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، (الإنترنت: أرشيفية)

تابع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، وضع الشبكة العامة للاتصالات، وأبرز المشكلات التي واجهتها خلال الأيام الماضية، وآليات تداركها.

وناقش الثني مع رئيس هيئة الاتصالات سالم عبدالله، خلال لقاء في ديوان الحكومة بمدينة بنغازي أوضاع شبكة الاتصالات، وآخر التطورات في الهيئة وكيفية توفير احتياجاتها؛ لضمان سير العمل داخلها على أكمل وجه، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة الموقتة، أمس الإثنين.

والتقى سالم عبدالله، أمس، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إذ ناقشا عمل الهيئة في بنغازي، واستعرض سالم خطط تطوير قطاع الاتصالات، إضافة إلى أعمال الهيئة والشركات التابعة لها، التي تقع تحت بند المسؤولية الاجتماعية.

واتفق خلال اللقاء على وضع آلية تنسيق مشترك بين الهيئة والبلدية في هذا الشأن؛ حتى تتحقق الاستفادة المطلوبة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية، بما يخدم المصلحة العامة.

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