«الأرصاد» يحذر من أمطار رعدية على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 10:51 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية وسقوط أمطار رعدية من حين لآخر، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن موجة الطقس السيئ ستؤثر على مناطق شرق ليبيا، التي ستتعرض إلى رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة، لكن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة من حين لآخر، تصحبها خلايا رعدية، واحتمال نزول حبات البرد، وجريان مياه الأمطار في بعض الأودية المحلية، خاصة في مناطق الجبل.

وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ثم تغير اتجاهها غدا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على المناطق الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة:
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة الخميس المقبل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.

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