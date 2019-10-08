«صحة الموقتة» تعد بتوفير احتياجات وحدة الكلى في مستشفى قمينس القروي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 08:59 صباحا
اجتماع في جهاز الإمداد الطبي بـ«صحة الوفاق» لدعم مستشفى قمينس القروي، 8 أكتوبر 2019، (وال البيضاء)

وعد رئيس جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في الحكومة الموقتة، أحمد بورتيمة، بتوفير احتياجات وحدة الكلى في مستشفى قمينس القروي «عون المشيطي»، مع بداية كل شهر.

وبحث بورتيمة مع مدير الوحدة، أحمد القزيزي، سبل توفير المستلزمات والنواقص التي تحتاجها الوحدة، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، اليوم الثلاثاء.

ودعا مكتب الإعلام في مستشفى قمينس القروي المرضى بالإسراع في تقديم الأوراق المطلوبة لإدارة وحدة الكلى.

يذكر أن وحدة الكلى التابعة لقروي قمينس تعاني نقصا في المواد الأساسية المستعملة في عمليات غسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والأدوية المستعملة لمرضى الكلى.

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