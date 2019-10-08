«تسييري الكفرة» يتجه لتحديد أسعار العمالة الحرفية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 01:47 صباحا
رئيس المجلس التسييري الكفرة عبدالرحمن عقوب، ووكيل ديوان البلدية سعد عبدالرسول, 7 أكتوبر 2019 (بلدية الكفرة)

قرر رئيس المجلس التسييري الكفرة عبدالرحمن عقوب، تكليف وكيل ديوان البلدية المهندس سعد عبدالرسول، بمتابعة ملف العمالة الوافدة، وتحديد سعر خاص لكل الحرفيين بالبلدية، في إطار الخطة الجديدة التي يعمل عليها المجلس للرفع من المعاناة عن كاهل المواطن.

وأوضح المجلس التسييري في بيان اليوم، أن القرار الجديد يأتي نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار العمالة ببلدية الكفرة دون أي ضوابط.

وشدد عبدالرسول على أنه سيعمل من أجل وضع أسعار تناسب المواطن، بالتعاون مع بعض الجهات المختصة وسيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين.

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