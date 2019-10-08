السراج يأمر بـ«تعزيز الوحدات المقاتلة بكل احتياجات تتطلبها العمليات العسكرية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 01:07 صباحا
فائز السراج، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، وأمراء المناطق العسكرية, 7 أكتوبر 2019 (حكومة الوفاق)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القائد الأعلى للجيش فائز السراج، أوامره بـ«تعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية من مهمات وإمكانيات».

جاء ذلك خلال لقاء السراج، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، وأمراء المناطق العسكرية، اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة الغربية، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، تناول الاجتماع الوضع الأمني والعسكري وآخر تطورات الجبهات، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية، ومختلف القطاعات والوحدات الأمنية والعسكرية.

وبحث الاجتماع الترتيبات المتخذة لحماية المدنيين بعد «تصعيد المليشيات المعتدية من قصفها الجوي للمنشآت والمرافق المدنية».

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