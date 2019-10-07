تدشين منظومة إلكترونية لتوريد أدوية الأطفال المصابين بمتلازمة الأيض وحساسية الطعام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 11:26 مساء
وكيل «صحة الوفاق»، محمد عيسى, (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، تدشين منظومة إلكترونية مركزية لتقنين توريد وصرف الأدوية والأغذية الخاصة بالأطفال ممن يعانون متلازمة الأيض وحساسية الطعام، لاسيما مع التكاليف الكبيرة التي تقع على الأسر التي لديها الأطفال المصابون بالمرضين.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده عيسى مع مدير مستشفى الأطفال بطرابلس أحمد البشتي، جرى خلاله الاتفاق على توريد الاحتياجات الطارئة للمستشفى، ومناقشة مراحل استكمال إنشاء طوابق العناية الفائقة وحديثي الولادة والمعمل، وفق بيان لوزارة الصحة اليوم.

صحة الوفاق تقرر إشراف «الطب الميداني» على الطوارئ بالمستشفيات المُعدة لاستقبال جرحى الحرب

وكشفت دراسة أجراها باحثون تابعون للجمعية الطبية الأمريكية عام 2012، شملت 1643 من مقدمي الرعاية للأطفال المصابين بحساسية الطعام في الولايات المتحدة، أن أفراد العينة تكبدوا مصاريف إضافيةً تُقدر بـ4184 دولاراً للطفل سنوياً.

وخلص الباحثون إلى أن تكاليف علاج الأطفال الأمريكيين الذين يعانون من حساسية الطعام تصل إلى نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وفي العام نفسه، أفادت تقديرات أعدها باحثون فنلنديون بأن المسئولين عن الطفل المصاب بحساسية الطعام يتكبدون سنوياً متوسط 3182 يورو للمصروفات المرتبطة بهذه الحالة المرضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك