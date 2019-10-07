بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي

حمل المجلس البلدي لبلدية مصراتة، المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان التابعة له، ما سمته «مسئولية التقصير والتأخير في دعم الدفاعات الجوية وتطوير أدائها»، خلال الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس، مضيفة «نحن في حرب لا يمكن أن نتوقع فيها إلا المزيد من التهور والتصعيد، ما يتطلب أخذ الأمر بجدية وحزم أكبر للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ودان المجلس في بيان اليوم، قصف مطار مصراتة، ونادي الفروسية بجنزور، من قبل الطيران التابع للقيادة العامة، مضيفا أنه «يدين ويستنكر سكوت المجتمع الدولي علي هذا التعدي الواضح والتجاوز لقرارات مجلس الأمن بحظر السلاح إلي ليبيا».

بلدية جنزور تطالب بحظر الطيران العسكري حماية للمدنيين

وحمل بلدي مصراتة المشير خليفة حفتر، «المسؤولية في كل ما يعانيه الشعب الليبي اليوم في الشرق والغرب والجنوب من مآسٍ وضياع ونقص الخدمات واقتتال وعنف، وشرخ في النسيج الاجتماعي بسبب هذه الحروب».

ودعا البيان «النخب الاجتماعية والثقافية والسياسية في شرق ليبيا إلي إيجاد بديل لهم يمثلهم في بناء ليبيا، ويعكس التاريخ النضالي المشرف للشرق الليبي، ونحن علي يقين بأن حكم العسكري ليس خياركم إنما الدولة المدنية والتداول السلمي علي السلطة وتحقيق الأمن والاستقرار للوطن الحبيب»، مطالبا البعثة الأممية بإظهار «هذا الصوت ومنحه الفرصة ليعبر عن نفسه».

ولفت البيان إلى أن «أي تواصل مع حفتر من أي من أبناء مصراتة، يعد تصرفا فرديا يحسب علي صاحبه ولا يمت للمدينة بأي صلة»، مضيفا أن مصالح الجميع في ليبيا لن تتحقق بقوة السلاح وإنما تتحقق بالاستقرار والأمن والبناء والتنمية وتبادل المصالح المشتركة.