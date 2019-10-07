بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 10:49 مساء

حمل المجلس البلدي لبلدية مصراتة، المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان التابعة له، ما سمته «مسئولية التقصير والتأخير في دعم الدفاعات الجوية وتطوير أدائها»، خلال الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس، مضيفة «نحن في حرب  لا يمكن أن نتوقع فيها إلا المزيد من التهور والتصعيد، ما يتطلب أخذ الأمر بجدية وحزم أكبر للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ودان المجلس في بيان اليوم، قصف مطار مصراتة، ونادي الفروسية بجنزور، من قبل الطيران التابع للقيادة العامة، مضيفا أنه «يدين ويستنكر سكوت المجتمع الدولي علي هذا التعدي الواضح والتجاوز لقرارات مجلس الأمن بحظر السلاح إلي ليبيا».

بلدية جنزور تطالب بحظر الطيران العسكري حماية للمدنيين

وحمل بلدي مصراتة المشير خليفة حفتر، «المسؤولية في كل ما يعانيه الشعب الليبي اليوم في الشرق والغرب والجنوب من مآسٍ وضياع ونقص الخدمات واقتتال وعنف، وشرخ في النسيج الاجتماعي بسبب هذه الحروب».

ودعا البيان «النخب الاجتماعية والثقافية والسياسية في شرق ليبيا إلي إيجاد بديل لهم يمثلهم في بناء ليبيا، ويعكس التاريخ النضالي المشرف للشرق الليبي، ونحن علي يقين بأن حكم العسكري ليس خياركم إنما الدولة المدنية والتداول السلمي علي السلطة وتحقيق الأمن والاستقرار للوطن الحبيب»، مطالبا البعثة الأممية بإظهار «هذا الصوت ومنحه الفرصة ليعبر عن نفسه».

ولفت البيان إلى أن «أي تواصل مع حفتر من أي من أبناء مصراتة، يعد تصرفا فرديا يحسب علي صاحبه ولا يمت للمدينة بأي صلة»، مضيفا أن مصالح الجميع في ليبيا لن تتحقق بقوة السلاح وإنما تتحقق بالاستقرار والأمن والبناء والتنمية وتبادل المصالح المشتركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
شبان عراقيون يلتفون على «قطع الإنترنت» لإيصال صوت الاحتجاج
عربى
كاركاتير حليم - اليوم العالمي للمعلم
كاريكاتير
4 انتصارات لليبيا في دولية الشطرنج بمصر
رياضة محلية
بعد رفض «فيسبوك»..ضغوط أميركية على عمالقة التكنولوجيا لكشف الرسائل المشفرة
اقتصاد
مكافأة أميركية بـ5 ملايين دولار للقبض على زعيم «داعش» في الصحراء الكبرى
دولى
«ستراتفور»: ثلاث عواقب محتملة إذا توقفت صادرات النفط الليبي
ليبيا
أول تعليق من وزير الداخلية على جريمة قتل رشيد البكوش
ليبيا
ارتفاع الولادات القيصرية في المصحات الخاصة بنسبة 90%
ليبيا
إيطاليا تدعو إلى تحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا
ليبيا
سوق سوداء لـ«الفيزا» تستقبل العام الدراسي الجديد
ليبيا
جريدة «الوسط»: تصعيد عسكري يستبق مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مغربية تبهر لجنة تحكيم «ذا فويس» من فوق كرسي متحرك