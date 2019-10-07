صحة الوفاق تقرر إشراف «الطب الميداني» على الطوارئ بالمستشفيات المُعدة لاستقبال جرحى الحرب

الاجتماع الثاني لمديري المستشفيات المخصصة لاستقبال الجرحى والمصابين, 7 أكتوبر 2019 (صحة الوفاق)

قال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بديوان وزارة الصحة فوزي أونيس، إن جهاز الطب الميداني سيشرف على أقسام الطوارئ بالمستشفيات المُعدة لاستقبال الجرحى والمصابين، موضحا أنه سيتم صرف قيمة مالية خاصة للتمريض الذي سيتولى العمل بالمستشفيات على مدار 24 ساعة يوميا، بتخصيص مكافآت مقطوعة سيصدر وزير الصحة قرارا بشأنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمديري المستشفيات المخصصة لاستقبال الجرحى والمصابين، والذي ضم مدير جهاز الطب الميداني رضا الشويخي، ومديري مستشفيات الحوادث أبو سليم، والحروق والتجميل، والهضبة الخضراء، وابن سينا، والقلب بتاجوراء، وطرابلس المركزي، والعيون، وطرابلس الطبي.

ووفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، بدأ الاجتماع بمراجعة محضر الاجتماع السابق، وما تم إنجازه من مهام ومناقشة الملاحظات المهمة التي سجلها جهاز الطب الميداني والدعم.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع بحث سبل الاهتمام بالجرحى والمصابين جراء الحرب، والتركيز على العلاج بالداخل مع إعطاء الإذن لمديري المستشفيات باستجلاب أطباء ذوي تخصصات نادرة، تخدم الجرحى وتعمل على توطين العلاج بالداخل.

من جانبه أوضح الشويخي أن العديد من المستشفيات وفرت العلاج الكامل للجرحى وتكفلت بعلاجهم والاهتمام بهم، «نعمل حالياً على تطوير المستشفيات وتخفيض استقبال الجرحى داخل المصحات الخاصة».