وكيل «داخلية الوفاق» يلتقي منسق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 07:40 مساء
اجتماع العميد خالد مازن مع المنسق العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. (وزارة الداخلية)

اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عميد خالد مازن، ظهر اليوم الإثنين بالمنسق العام لبرنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور نبيل أبو عامر.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة ناقش الجهود والمشاريع والبرامج التي يشرف على تنفيذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأكد العميد خالد مازن على الأهمية التي توليها وزارة الداخلية لتوظيف كافة السبل المتاحة لتطوير قدرات العديد من مكونات الوزارة خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والمخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك الإرهاب.

وأضافت وزارة الداخلية أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على اعتماد العديد من المقترحات التطورية الدافعة والرامية إلى الرفع من مستوى الأداء الأمني بالوزارة.

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