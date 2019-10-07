حكومة الوفاق تعيد تشكيل لجنة النازحين وتدعو لإخلاء المدارس قبل انطلاق الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 07:21 مساء
الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء حكومة الوفاق. (إدارة التواصل والإعلام)

اتفق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون النازحين المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (589) لسنة 2019، وضرورة إخلاء المؤسسات التعليمية التي يقيم بها النازحون قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني الاستثنائي الثالث للعام الجاري الذي عقد صباح اليوم الإثنين، وخصص لمناقشة أوضاع النازحين من مناطق الاشتباكات في طرابلس، و‏الاشتباكات التي وقعت في الجنوب ومدينة مرزق.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على إخلاء المؤسسات التعليمية المتواجد فيها النازحون قبل بداية العام الدراسي 2019 – 2020. والعمل على معالجة أوضاعهم عن طريق البلديات واللجان المشكلة بالخصوص بالتعاون مع المؤسسات الأهلية».

وأضافت أن مجلس الوزراء اتفق أيضا «على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون النازحين المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (589)، لسنة 2019 وإضافة بعض الاختصاصات والمهام لمواكبة تطورات الملف، وإيلائه أهمية قصوى لمعالجته».

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