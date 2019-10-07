المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية

اجتماع المشير حفتر مع آمراء المحاور في طرابلس. (مكتب إعلام القيادة العامة)

قال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الاثنين، إن القائد العام المشير خليفة حفتر التقى «بأمراء محاور العاصمة طرابلس وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وإعطاء التعليمات والتوجيهات» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن المشير خليفة حفتر أوصى قادة محاور العاصمة طرابلس «باستمرارية الانضباط العسكري داخل المؤسسة.. كما جدّد تعليماته بخصوص حماية حقوق المدنيين والحفاظ على سلامة أرواحهم، وأيضاً الحفاظ على أرزاق كل الليبيين خصوصاً في الممتلكات العامة للدولة الليبية».

يشار إلى أن مناطق جنوب طرابلس تشهد من الرابع من أبريل الماضي مواجهات عنيفة بين القوات التابعة للقيادة العامة من جهة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بعد إعلان المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة.