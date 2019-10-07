الحرس البلدي يغلق مخبزين ومقهيين في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 07 أكتوبر 2019, 05:02 مساء
إغلاق أحد المخابز في بني وليد بالشمع الأحمر من قبل الحرس البلدي. (الإنترنت)

أغلق جهاز الحرس البلدي ببلدية بني وليد مخبزين ومقهيين في المدينة، اليوم الإثنين؛ بسبب عدم الالتزام بالضوابط والشروط الصحية، وذلك خلال جولة أعضاء الجهاز التي خصصها للمخابز والمقاهي لمتابعة الأسعار ومدى تطبيقها الضوابط الصحية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي، عبدالمنعم الساعدي ، لـ«بوابة الوسط»، أنه تم خلال الجولة غلق مقهيين بالشمع الأحمر، وإحالة أصحاب مخبزين اثنين إلى النيابة العامة، وذلك لعدم لعدم توافر الشروط الصحية .

وشدد أعضاء جهاز الحرس البلدي خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المتعلقة بكيفية التخزين ومدة الصلاحية والنظافة، مطالبًا المواطنين بالتعاون وإبلاغ الحرس البلدي عن أية مخالفة .

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